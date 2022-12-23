İzmirliler 2023’e “Gülşen” ile girecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023’e coşkulu bir “merhaba” için hazırlıklarını tamamladı. İzmir’de yeni yıla geri sayım Gündoğdu Meydanı’nda Gülşen konseriyle yapılacak. Ev hapsi kararı 12 Eylül'de kaldırılan şarkıcı ilk halk konserini İzmir’de verecek.
İzmirliler, 2023 yılına sevilen sanatçı Gülşen ile “merhaba” diyecek. Yeni yılı Gündoğdu Meydanı’nda karşılayacak İzmirliler, bu özel gecenin coşkusuna ortak olacak.
2023 yılbaşı konseri hakkında açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı ülke tarihimizin en önemli dönüm noktası. Biz, bu tarihi sorumluluğumuzun bilinciyle 9 Eylül 2022'den başlayıp 29 Ekim 2023'e kadar uzanan süre için kapsamlı bir program hazırladık. Gülşen'in vereceği 2023 yılbaşı konseri bu sürecin önemli kilometre taşlarından biri. O akşam tüm İzmir sadece yılbaşını değil, aynı zamanda takvimlerin Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını gösteriyor olmasını da kutlayacak. Tüm İzmililerle 31 Aralık akşamı Gündoğdu Meydanı'nda buluşmak dileğiyle” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin kutlama programı, 21.00’de DJ Özgür Güler’in performansıyla başlayacak. 22.30’da ise Gülşen sahneye çıkacak. Ev hapsi kararı 12 Eylül'de kaldırılan şarkıcı ilk halk konserini İzmir’de verecek.
BİRİNCİ KORDON ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK
Ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için 31 Aralık gecesi Birinci Kordon trafiğe kapatılacak. 4 noktadan giriş çıkış sağlanacak. Yaya trafiğine açık olacak noktalar ise şöyle; Ali Çetinkaya Bulvarı, Doktor Mustafa Enver Caddesi, Vasıf Çınar Bulvarı ve Gündoğdu Meydanı.
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