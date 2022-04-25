Emniyet kemeri takmayan taksi şoförleri cezadan kaçamadı

25 Nisan 2022 Pazartesi, 15:30

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan denetimlerde, taksi şoförleri tek tek durduruldu. Sürücülerin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi.

Öte yandan şoförlerin, kısa mesafe yolcu alıp almadıkları, emniyet kemeri kullanımı ve taksimetre açıp açmadıkları da denetlendi.

8 TAKSİ ŞOFÖRÜNE CEZA

Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 8 şoföre 196'şar liradan toplam bin 568 lira para cezası kesildi.

Ceza alanlardan Gökhan Kazancı ise, "Müşteriyi indirdiğim esnada yolcuya yardımcı oldum. Emniyet kemerini çıkarmıştım. O esnada yakalandık. 196 lira ceza yedik" diye konuştu.