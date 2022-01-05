'Emniyet, Kılıçdaroğlu’nun Koruma Müdürü’nü niçin aldırdı?'

05 Ocak 2022 Çarşamba, 07:57

Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, "Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında CHP Genel Başkanlığı'na seçildikten sonra, koruma müdürlüğüne Koray Aslan getirilmişti. Genel Başkan'a karşı suikast, linç girişimleri yaşandı. Hep Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı ve onu korumak için canla-başla görev yaptığı biliniyor" dedi.

Öztürk, Çubuk'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişiminin Koray Aslan'ı görevinden almak için dayanak yapıldığını söyledi.

"OYSA DURUM ÖYLE DEĞİLDİ..."

Öztürk, "Çubuk'un Akkuzulu köyünde şehidimizin cenaze törenine Kılıçdaroğlu da gitmişti. İşte orada Genel Başkan'ı linç etmeye kalkışan kalabalık vardı. Yumruklara, tekmelere karşı CHP liderini korumaları da bazı milletvekilleri ve partililerde kalkan olmuştu. Genel Başkanı'nın canına kast edilmiş, götürüldüğü evin bile yakılması için bağırmışlardı" dedi. "İçişleri Bakanı, koruma müdürünün Akkuzulu'ya gideceğini emniyete zamanında bildirmediğini öne sürdü" diyen Öztürk, şöyle devam etti:

Oysa durum öyle değildi. CHP'den, emniyete bildirildiği saat ve dakikası açıklandı. Buna rağmen bakanlık Koray Aslan hakkında soruşturma açtı. Müfettişler soruşturdu. Koruma müdürünün görevini eksiksiz yaptığını ortaya koydu ve disiplin cezasını gerektirecek durum olmadığı sonucuna vardı" diye yazdı.

Öztürk'ün yazısının devam şöyle:

"Yüksek Disiplin Kurulu, dosyayı müfettişlere iade etti. Ceza teklifinde bulunmaları istendi. Ne yapsın müfettişler, bu kez “3 günlük maaş kesimi” önerdi. Bakan gündeme getirdiği için Koray Aslan'ın mal varlığı araştırması yapıldı. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Bu kez, koruma müdürünün misyon koruma eğitimi almadığını söyledi. Bunun da gerçek olmadığı ortaya çıktı.

EMNİYET İKİ KEZ UYARDI

Soruşturmalardan sonuç alamayan İçişleri Bakanlığı, Koray Bey'i 2'inci sınıf emniyet müdürü rütbesindeyken; ‘kadrosuzluk' gerekçesini gösterip emekliye sevk etti. Buna rağmen; Kılıçdaroğlu, Aslan'ı bırakmadı, Güvenlik ve Protokol Müdürü olarak görevlendirdi. Aslan, yeni titriyle de Kılıçdaroğlu'nun fiilen koruma müdürlüğünü yapıyordu.

Baktılar olmuyor, İçişleri Bakanlığı, Koruma Müdürü Koray Aslan'ın görevden alınması için CHP'ye yazı gönderdi. Gerekçe olarak, Aslan'ın emekli olması nedeniyle emniyetle iletişiminde aksamalar yaşandığını gösterdi. Oysa aksayan bir şey yoktu. CHP Genel Başkanı buna rağmen değişikliğe gitmedi. Emniyet ikinci kez yazı gönderince değişiklik gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu'nun Koruma Müdürlüğü'ne Emniyet Müdürü Cihangir Sağıroğlu görevlendirildi. Gerilimin yüksek, Kılıçdaroğlu'nun sürekli hedef gösterildiği bir dönemde Cihangir Bey ve arkadaşlarını zor günler bekliyor demektir…"