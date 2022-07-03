Gaziantep'te 'kaçak silah' operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

03 Temmuz 2022 Pazar, 16:59

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde hurdacı olarak faaliyet gösteren ve silah tamiri yapıldığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 19 fişek ile 2 kesici alet ele geçirildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Farklı suçlardan 21 kaydı bulunan A.K'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.