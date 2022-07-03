Gaziantep'te 'kaçak silah' operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te 'silah tamiri yapan hurdacıya' yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silaha el konuldu.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde hurdacı olarak faaliyet gösteren ve silah tamiri yapıldığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 19 fişek ile 2 kesici alet ele geçirildi.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Farklı suçlardan 21 kaydı bulunan A.K'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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