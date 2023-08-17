Emniyet müdürü Engin Süngü kimdir?

Yayınlanma: 17.08.2023 - 15:22

Güncelleme: 17.08.2023 - 15:23

Engin Süngü, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Ataşehir'in yeni ilçe müdürü Engin Süngü'nün yaşamı merak ediliyor.

ENGİN SÜNGÜ KİMDİR?

Engin Süngü 3 yıldır Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünü yürütüyordu. Engin Süngü Haziran ayında ikinci sınıf emniyet müdürü oldu

SEDAT PEKER ÖZÜR DİLEDİ

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker sosyal medya ehsabından şunları paylaşmıştı "Daha önceki günlerde yayınladığım, Ermeni Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu’ndan emniyet müdürlerinin rüşvet isteme paylaşımımı hatırlarsınız. O dosyadaki rüşvet isteme Whatsapp yazışmaları ve ses kayıtlarının sadece ekrem eren ermiş’e ait olduğunu belirtmek isterim.

Yapılan tahkikat neticesinde Engin Süngü ve Ali Saraç isimli emniyet müdürlerinin sadece ismi kullanıldığı ortaya çıkmış, suçsuz oldukları anlaşılmıştır. ekrem eren ermiş isimli emniyet müdürünün suçlu olduğu, rüşvet istediği tespit edilmiştir."

"Dosyanın tamamını okudum Engin Süngü ve Ali Saraç isimli emniyet müdürlerinin kendileri ve aileleri zor duruma düşmesinler diye bunları yazdım. Ölümlü kalımlı dünya, kimsenin hakkı üzerimizde kalmasın. On yıl sonra bu günler konuşulurken galiba insanlar hayret edeceklerdir. Suç örgütü lideri dedikleri adam hak geçmemesine bu kadar önem verirken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise yalancı gizli tanık beyanlarıyla Sedat Peker hakkında dosya hazırlamışlar diyerek bence çok gülecekler."