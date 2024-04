Hakkını arayan işçilerin çadırı yakıldı: 'Polis sadece seyretti'

Yayınlanma: 27.04.2024 - 16:09

Güncelleme: 27.04.2024 - 16:46

Adıyaman Besni’de maaşlarını alamadıkları ve kaçak işçi çalıştırıldığı gerekçesiyle 21 gündür eylem yapan Mega Polietilen işçileri geçen haftalarda taşlı saldırıya uğradı.

Bugün sabaha karşı ise emekçilerin direniş çadırı yakıldı. Konu hakkında Cumhuriyet’e konuşan Mega Polietilen İşçisi Yunus Kabilay polisin saldırganlara müdahale etmediğini ve işçilerin can güvenliklerinin olmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Olaydan sabah saatlerinde haberimiz oldu üç arkadaş bakalım diye gittik, çadırın etrafında polis çemberi vardı. Arabadan iner inmez karşıdan kalabalık bir grup bize saldırmaya geldi, polis o sırada arabadaydı. Onlar bir araya gelince biz çadırımıza bakmaya geldik. O sırada çıkan kargaşaya polis müdahale etti, arkadaşlarımız darbedildi. Saldırıya uğradığımız sırada patron Serkan gelenleri vurun, indirin diye emir veriyordu. Saldırganlar halen fabrikanın içerisinde. Polis fabrikanın içerisine müdahale edemeyiz orası özel mülk diyor. Zaten bu ilk değil bir 10 gün önce de çadırımız taşlandı şikayetçi olduk ancak hiçbir şey olmadı. Çünkü her zaman paranın gücü devreye giriyor. Hiçbir zaman işçinin, emekçinin yanında durulmuyor. Hukuk devamlı patronlara işliyor. Şu an direnişteki arkadaşlarımızın hiçbirinin can güvenliği yoktur. Mafyavari adamlar her zaman orada bekliyor isim alıyorlar.”

"PATRON İŞÇİLERİ TEHDİT EDİYOR"

İşçilerin örgütlü olduğu Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) bugün fabrikanın önünde konuyla ilgili bir basın açıklaması düzenledi.

Burada konuşan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkını arayan işçilerin tehdit ve darba maruz kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“21 gündür bu fabrikada işçiler hakları için direniyorlar. Bu direniş başladığından beri başta Serkan Özhan denen mafya bozuntusu patron işçileri tek tek arayıp tehdit etti. İçeride direnişe katılmayan eyleme katılmayan işçileri bile sırf akrabaları bu direnişe katıldı diye tazminatsız işten attılar. İçeride sendikamıza üye olan işçilerin e-devlet şifrelerini alıp sendikadan istifa ettirdiler. Bu dahi yetmedi geçen hafta yine gece yarısı çadıra taşla saldırdılar, nöbet tutan arkadaşlarımızı darbettiler. Şimdi bütün bunlar yetmezmiş gibi bu sabah çadırımızı ateşe verdiler.”

"SALDIRGANLAR HALEN SERBEST"

Türkmen açıklamasının devamında olaya şahit olmasına rağmen işçilerin güvenliğini sağlayamayan polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bugün bu direnişin başından beri bize yönelik saldırılar karşısında sadece seyretmekle yetinen emniyet görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Normal bir ülkede birine taşla saldırılsa, çadırı yakılsa ona 'Gidin savcılığa suç duyurusunda bulunun’ denmez. Bu saldırıyı yapan kimse hakkında işlem yapılmadı. Demek ki patronun buradaki yetkililerle kirli ilişkileri var. Burada görevini kötüye kullanan, patronun suçlarına göz yuman ve ortak olan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu ülkeyi suç çetelerine emanet eden, işçilerin haklarını bu suç çetelerine ve patronların insafına bırakan iktidardan cesaret alıyorsanız yanılıyorsunuz. Bugünden sonra bu işçi düşmanlığı ve mafya bozuntuluğu karşısında Mega işçilerinin yanında durmayan Adıyaman ve Besni’deki herkes mafya bozuntusu patronla iş birliği içinde demektir.”