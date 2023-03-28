Emniyet ve savcılık suskun... Silahlı çete 'konut projesini' işgal etti!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:24

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:24

Konut krizi ve barınma barınma sorunu, AKP iktidarı döneminin en büyük sorunları arasında gösterilmeye devam ederken; İstanbul Esenyurt’ta Emniyet ile Cumhuriyet Savcılığı’nın bir türlü harekete geçmediği bir skandal ortaya çıktı.

BirGün'den Bekir Korkmaz'ın haberine göre; Metin Uçar’ın sahibi olduğu Uçarlar Yapı Gayrimenkul Şirketi’nin yaptığı Fly Butik Residence isimli konut projesi, iki yıl önce 25-30 kişilik bir silahlı dolandırıcılık çetesi tarafından işgal edildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Çetenin başında Çeto Başkan olarak bilinen Çetin Şimşek bulunuyor. Şimşek’in 2008 ile 2021 yılları arasında, “Kasten yaralama, mala zarar verme, yağma, parada sahtecilik, uyuşturucu, dolandırıcılık ve tehdit” gibi çok sayıda suç kaydı bulunuyor.

Çetenin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda ise silahlı oldukları açık bir şekilde görülüyor.

300 MİLYONLUK VURGUN İDDİASI

Çete, işgal ettiği konut projesine daire sahiplerini sokmuyor. Çetenin projedeki 212 konutu toplam 785 kişiye sattığı belirtiliyor. Yani bir daire yaklaşık 3-4 kişiye satıldı. Bu şekilde yaklaşık 300 milyon TL’lik vurgun yapıldığı tahmin ediliyor.

Çetenin aynı yöntem ile Acun Kent ile Tuzla’daki Gold Life sitelerini de işgal ettiği ifade ediliyor. Çetenin içinde noterler ile tapu memurlarının da yer aldığı, sahte satışların bu şekilde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Çetenin Emniyet içerisinde bazı müdürler ile de yakında olduğu, mağdurların tüm şikâyetlerine rağmen çetenin korunduğu da iddialar arasında.

KİMSE DOKUNMUYOR

Çetenin işgal ettiği konut projesini inşa eden şirketin, savcılığa yaptığı son suç duyurusunda, “İnşaatımız dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde etmek isteyen çok sayıdaki silahlı kişiden oluşan dolandırıcılık çetesi vasıtasıyla çoğu göç idaresinde kaydı bulunmayan yabancı uyruklu şahıslara fahiş bedellerle kiraladı. Binaların bodrum katların halen karkas vaziyette, ortak alanların inşaatları tamamlanmadı. Binalarda şantiye elektriği kullanılıyor. Daha önce işgalcilerin inşaattan tahliye edilmesi için tüm resmi kurumlara ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına onlarca kez başvuruda bulunmamıza rağmen hiçbir kurum tarafından işgalciler inşaatımızdan tahliye edilmedi” ifadeleri yer aldı.

"SAVCI SABREDİN DİYOR"

Daire sahibi olduğu halde evini teslim alamayan U. T., “Şantiyeye gittiğimizde ‘buradan içeriye giremezsiniz. Eğer girerseniz cenazeniz çıkar’ şeklinde tehdit edildim. Savcı sabredin diyor ama bir operasyon düzenlenmiyor bu çeteye. Ümitle hukukun işlemesini bekliyoruz” dedi.