Emniyet’ten ‘hack’ açıklaması: Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Emniyet Genel Müdürlüğü, E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarını yalanlayarak, Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada iddia yalanlanarak, “E-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması söz konusu değildir” dendi.
“Konu ile ilgili olarak bir dolandırıcılık şebekesinin bireysel kullanıcıların şifrelerini eşe geçirerek elde edilen bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı görülmüştür” ifadelerinin yer verildiği Emniyet açıklamasında ayrıca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.
Fatih Altaylı’nın kamuoyunu ‘yanlış bilgilendirdiği ve yönlendirdiği’ savunuldu.
E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiaları hakkında?? pic.twitter.com/uDU9SCLtzX— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 30, 2022
ALTAYLI: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR, E-DEVLET HACKLENMİŞ
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kimlik bilgileri, adres ve tapu bilgilerinin hackerlar tarafından kendisine gönderildiğini belirterek, "Herkes bilsin ki, İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması gerçeği yansıtmıyor. E-Devlet hacklenmiş" demişti. Altaylı, "En iyisi ben İçişleri Bakanlığı’nı da dava edeyim ki, gerçek ortaya yargı yoluyla çıksın" ifadelerini kullanmıştı.
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