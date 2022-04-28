WhatsApp'ta 'haraç kestiğim ünlüler' grubu: 'Memleketin hackerı bile gerizekalı'
Nevşin Mengü sosyal medya hesabından bir hackerın ünlü isimleri tehdit ettiği WhatsApp konuşmalarını paylaştı. Mengü, "Memleketin hackerı bile gerizekalı, bilgilerini çaldığı kişilerden Whatspp grubu kurmuş, gruba dayısını da aldı" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesabından bir hackerın bilgilerini çaldığı kişilerden WhatsApp grubu kurduğunu söyledi.
Ünlülerin ve gazetecilerin aynı grupta olduğu WhatsApp konuşmalarının ekran görüntüsünü paylaşan Mengü, hackerın kendi dayısını da gruba aldığını belirtti.
Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Memleketin hackerı bile gerizekalı. Bilgilerini çaldığı kişilerden Whatspp grubu kurmuş, gruba dayısını da aldı."
'Haraç kestiğim ünlüler' adıyla açılan WhatsApp grubu konuşmalarında Rus asıllı hacker grubu olduğunu iddia eden kişinin, ünlü isimleri 1 adet Ethereum vermeme karşılığında bilgileri yaymakla tehdit ettiği görülüyor.
BERAT ALBAYRAK'IN DA BİLGİLERİ VARMIŞ
Öte yandan Mengü, hackerın kendisinde Berat Albayrak’ın da bilgileri olduğunu söylediği paylaşımında "Berat Albayrak’ın da bilgileri varmış ama ondan korkuyormuş" ifadelerini kullandı.
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