Emre Kınay'dan 'Gökhan Ünver' çağrısına yanıt: Gösterimler iptal edildi!

Duru Tiyatro'nun kurucusu Emre Kınay, komedyen Gökhan Ünver'in sahne gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına yanıt verdi. Kınay, yasal sözleşmeler gereği nisan ayındaki gösterileri iptal edemediklerini ancak mayıs ayındaki gösterilerin iptal edildiğini bildirdi.

Emre Kınay'dan 'Gökhan Ünver' çağrısına yanıt: Gösterimler iptal edildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 16:43

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro'da sahne alacak olan Gökhan Ünver'e yönelik tepkilere yanıt verdi.

Kınay, komedyen Gökhan Ünver'in 10 ve 29 Nisan'da Duru Tiyatro'da alacağı sahne gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına ilişkin, "Duru Tiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

İPTAL EDİLDİ

Kınay, ilerleyen saatlerde ise yasal sözleşmeler gereği nisan ayındaki gösterimleri iptal edemediklerini ancak mayıs ayındaki gösterimlerin iptal edildiğini bildirdi.

Kınay, "Mayıs ayında Gökhan Ünver'in ilan edilen oyunları Duru Tiyatro sahnesinde yer almayacak" dedi. Kınay ayrıca nisan ayındaki gösteriyi tanıtıma kapattıklarını kaydetti.


Etiketler: #Emre Kınay #Gökhan Ünver

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