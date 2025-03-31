Yüzbinlerce takipçi kaybetmişti: Gökhan Ünver hesabını kapadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sessiz kalan ünlüler arasında yer alan komedyen ve sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver, bir haftada binlerce takipçi kaybetti. Ünver’in sosyal medya hesabını kapadığı görüldü.
Son aylarda viral videolarıyla adından sıkça söz ettiren stand-up komedyeni ve sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver, sosyal medya kullanıcıları tarafından boykot edilmeye başlandı.
Tepkilerini göstermek isteyen kullanıcılar, Gökhan Ünver’i takip etmeyi bıraktı. Son bir hafta içinde yaklaşık 235 bin takipçi kaybeden Ünver’in takipçi sayısı 3,3 milyona kadar düştü.
Ülke genelinde devam eden eylem ve protestolara karşı sessizliğini hiç bozmayan Ünver, geçtiğimiz günlerde takipçileriyle dalga geçtiği paylaşımı ile daha sert yorumlar aldı.
Arka fona kendisiyle ilgili bugüne dek atılan haber manşetlerinin görsellerini yerleştiren Gökhan Ünver, "iyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental" notunu düştüğü videosuyla yine tepkilerin odağı oldu.
Bu sırada stand-up gösterilerine devam eden Ünver bugün X (Twitter) hesabını kapattı.
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