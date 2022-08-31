Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç kimdir, kaç yaşında? Yağmur Sarnıç neden gözaltına alındı?

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:13

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle aranan Yağmur Sarnıç Küçükçekmece'de yakalandı. İşte, merak edilenler...

YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık’ın eşi olarak tanınan Yağmur Sarnıç, 1993 tarihinde doğdu. Emre Aşık'la nikah masasına oturduktan sonra “Aşık” soyadını alan Yağmur Sarnıç’ın mesleği, iç mimarlıktır.

2012 yılında Fransa’da evlenen çift, 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçen yıl Eylül ayında boşandı. 29 yaşındaki Yağmur Sarnıç ve Emre Aşık'ın 3 çocukları vardır.

YAĞMUR SARNIÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıllık eşi Yağmur Sarnıç arasında devam eden olaylı boşanma davası geçen yıl eylül ayında sona ermişti. Dava sonunda ayrıca 3 çocuğun velayeti de baba Emre Aşık'a verilmişti.

Boşanma süreci devam ederken Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulunmuştu. Avukat Sadıkahmet, Sarnıç'tan şikayetçi oldu. Dolayısıyla hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarında dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince yakalama kararı çıkarıldı.

Sarnıç, Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 6 farklı suçtan yakalama kararı olduğu öğrenildi.