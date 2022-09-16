Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi kimdir? Emre Yusufi ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Serenay Sarıkaya ile başrol oynadığı Şahmaran dizisinin çekimleri nedeniyle Adana’da olan Burak Deniz gece yarısı otelde olay çıkardı. Nilperi Şahinkaya'ya küfür ettiği iddia edilen Burak Deniz ile Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi arasından gerginlik yaşandı. Peki, Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi kimdir? Emre Yusufi ne iş yapıyor, kaç yaşında?
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Deniz dün gece 02.00 sıralarında Sheraton Oteli’ne gitti. Ünlü oyuncu Altın Koza Film Festivali nedeniyle sevgilisi Emre Yusufi’yle Adana’ya giden Nilperi Şahinkaya’nın oturduğu masaya birkaç kez gidip geldi.
Alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz taşkınlık çıkarınca Nilperi Şahinkaya masadan kalktı. Deniz'in, Şahinkaya'ya ağır küfürler ettiği belirtildi. Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz’in üzerinde yürüdü. Haberin üzerine birçok kişi Emre Yusufi'nin kim olduğunu araştırmaya başadı. İşte, merak edilenler...
EMRE YUSUFİ KİMDİR?
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın erkek arkadaşı Emre Yusufi, tasarımcı ve müzisyen olarak tanınır. 1981 İstanbul doğumlu olan Emre Yusufi 41 yaşındadır. İtalya’da bir üniversite de güzel sanatlar eğitimi alan Emre Yusufi, Yeditepe ve Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Ulusal ve Uluslar arası sergi açan heykeltıraş, aynı zamanda bir de reklam ajansı sahibidir.
Sanatçının en önemli çalışması Herkül serisi olarak biliniyor. Emre Yusufi, aynı zamanda çağdaş sanatın en önemli isimleri arasında gösteriliyor.
EMRE YUSUFİ'NİN YER ALDIĞI SERGİLER
Sanatçının yer aldığı seçili sergiler arasında;
- Biennale d’Arte Contemporanea della Murgia-Puglia, İtalya (2021)
- Vernice Art Fiera Forli - Euro Expo Art, İtalya (2021);
- Artist Istanbul, Türkiye (2019)
- Arte Fiera Genova, İtalya (2019)
- Contemporamea Cesena, İtalya (2021)
- Contemporary Istanbul, Galeri Baraz, Türkiye (2018)
- Ransom Art Gallery, Londra, İngiltere (2018)
- SE7EN (solo sergi), Mustafa Taviloğlu koleksiyonu, Ayşe Jaber küratörlüğünde, Mudo, İstanbul, Türkiye (2018)
- Artist Tüyap, Neoart Gallery, İstanbul, Türkiye (2018)
- Macro Museum, Roma, İtalya (2017)
- Miami Scope, Mark Hachem Gallery, ABD (2017)
- Contemporary Istanbul, Mark Hachem Gallery, Türkiye (2017)
- Hercules (solo sergi), Emmanuel Fremin Gallery, New York, ABD (2017)
- Far/Close Space, Russo Art Gallery, Roma-İstanbul, İtalya-Türkiye (2017)
- Metamorphosi, Venanzo Crocetti Museum, Roma, İtalya (2016) bulunmaktadır.
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