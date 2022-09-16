Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi kimdir? Emre Yusufi ne iş yapıyor, kaç yaşında?

16 Eylül 2022 Cuma, 15:22

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Deniz dün gece 02.00 sıralarında Sheraton Oteli’ne gitti. Ünlü oyuncu Altın Koza Film Festivali nedeniyle sevgilisi Emre Yusufi’yle Adana’ya giden Nilperi Şahinkaya’nın oturduğu masaya birkaç kez gidip geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz taşkınlık çıkarınca Nilperi Şahinkaya masadan kalktı. Deniz'in, Şahinkaya'ya ağır küfürler ettiği belirtildi. Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz’in üzerinde yürüdü. Haberin üzerine birçok kişi Emre Yusufi'nin kim olduğunu araştırmaya başadı. İşte, merak edilenler...



EMRE YUSUFİ KİMDİR?

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın erkek arkadaşı Emre Yusufi, tasarımcı ve müzisyen olarak tanınır. 1981 İstanbul doğumlu olan Emre Yusufi 41 yaşındadır. İtalya’da bir üniversite de güzel sanatlar eğitimi alan Emre Yusufi, Yeditepe ve Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Ulusal ve Uluslar arası sergi açan heykeltıraş, aynı zamanda bir de reklam ajansı sahibidir.

Sanatçının en önemli çalışması Herkül serisi olarak biliniyor. Emre Yusufi, aynı zamanda çağdaş sanatın en önemli isimleri arasında gösteriliyor.

EMRE YUSUFİ'NİN YER ALDIĞI SERGİLER

Sanatçının yer aldığı seçili sergiler arasında;