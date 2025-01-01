En son 1 ay önce görülmüştü: Konteynerde ölü bulundu
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde en son 30 gün önce görülen 64 yaşındaki şahıs kaldığı konteyner kentte ölü bulundu.
Akçadağ İlçesine bağlı Ören Mahallesi’nde, bölgedeki konteyner kentte yalnız kalan ve yaklaşık 30 gün önce şahsına ait bir araziyi sattıktan sonra gözden kaybolan Yaşar Bakır’ın konteynerinde gelen kötü koku üzerine camı kırarak konteynere giren çevredekiler şahsı ölü olarak buldu.
ÜÇ HAFTA ÖNCE ÖLMÜŞ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede şahsın üç hafta önce hayatını kaybettiğini belirlerken çürümeye yüz tutan Yaşar Bakır’ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Malatya
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