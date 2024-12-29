Malatya'da kayıp olarak aranıyordu... Cansız bedeni bulundu!
Malatya’da bir süredir haber alınamayan 24 yaşındaki genç ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Fahri Kayahan Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binanın arka tarafında yerde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yapılan incelemelerde şahsın bir süredir kayıp olarak aranan Hakan D. (24) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Hakan D.’nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Malatya #ölü bulundu #kayıp
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- DEM Parti açıklamayı erteledi
- Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı!
- Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı
- Yolcu uçağında facia: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Faturasını düzenli ödeyenden o para alınmayacak
- Ailesini silen Özcan Deniz'den olay sözler!
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: 'Nevzat cinayetten beraat'