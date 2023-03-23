Enerji Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına atanan Mutlu Koç kimdir?

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 12:12

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 12:12

Mutlu Koç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açıkta bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na atandı.



MUTLU KOÇ KİMDİR?



Mutku Koç, 1977 yılında Almanya’da doğdu. 1996 yılında Bursa Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 1996-2000 döneminde Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2000-2002 döneminde Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nde (Burslu) İşletme Yüksek Lisans eğitimini üçüncülük derecesi ile tamamladı. Aynı dönemde Koç Üniversitesi’nde ekonomi ve istatistik ile ilgili derslerde asistanlık olarak görev aldı.

MUTLU KOÇ'UN ÇALIŞMA HAYATI

2004 yılında (mülga) Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Maden Sektörü Dairesi’nde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Türkiye elektrik enerjisi piyasasında türev enstrümanların uygulanabilirliğine yönelik uzmanlık tezi ile 2008 yılında uzman oldu. Uzman ve uzman yardımcılığı görevleri kapsamında, elektrik ve doğal gaz piyasasının serbestleşmesi, maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasının geliştirilmesi ve enerji sektörüne yönelik mevzuat çalışmaları başta olmak üzere, ülkemizde enerji piyasalarının gelişimi sürecinde birçok çalışmaya aktif katılım sağladı. Aynı dönemde, (mülga) Hazine Müsteşarlığı’nın 2009-2013 Stratejik Planı’nın hazırlanması çalışmalarında görev aldı.

2010-2012 döneminde ABD’de Kolombiya Üniversitesi’nde kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Söz konusu eğitim sürecinde, enerji ve çevre konsantrasyonu kapsamında dersler aldı, projelerde görev yaptı.

2012 yılında (mülga) Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü Yıllık Programlar ve Bütçe Dairesi’nde Daire Başkanı olarak göreve başladı. Ocak 2014-Eylül 2022 döneminde sırasıyla; (mülga) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda, (mülga) Başbakan Yardımcılığı’nda, (mülga) Kalkınma Bakanlığı’nda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Bakan/Başkan Danışmanı olarak görev yaptı.

2014-2016 döneminde Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’de, 2021-2022 döneminde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 10 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.

13 Eylül 2022 itibarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Vekilliği görevine atandı.

Çok iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca bilmektedir.



