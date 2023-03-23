Kızılay Şube Direktörü Yavuz Kocamış kimdir?

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 11:35

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 11:43

Yavuz Kocamış, 6 Şubat depremlerinin Kızılay Şube Hizmetleri Direktörü olarak atandı. Kızılay'ın depremden sonra yardım konusunda neden yetersiz kaldığı tartışılıyordu. Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ne çadır satmasına sosyal medyadan tepki yağmıştı. Kızılay şimdi de yeni atamaları ile gündemde.

YAVUZ KOCAMIŞ KİMDİR?

1993 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında özel şirketlerde yönetici olarak çalıştı. 2012 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'nda şube müdürü olarak çalışmaya başladı. 2021 yılında zekat müdürü oldu. Mart 2023 tarihinde Kızılay Şube Hizmetleri Direktörü olarak görev yapmaya başladı.

Ankara Sosyal Gelişim Derneği ve İnsanlığa Hizmet Derneği kurucu üyesidir.