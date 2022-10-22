Enerji şirketi sahiplerini dolandıran şüphelilere operasyon: 10 gözaltı

Almanya'da faaliyet gösteren enerji şirketi sahiplerini yaklaşık 2 milyon 700 bin Euro dolandırdığı tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

DHA
22 Ekim 2022 Cumartesi, 09:55
Enerji şirketi sahiplerini dolandıran şüphelilere operasyon: 10 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.Y.'nin, Almanya'da faaliyet gösteren enerji şirketi sahiplerini sahte belgeler, paravan şirketler kurdurmak sureti ile yaklaşık 2 milyon 700 bin Euro dolandırdığı tespit etti.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Muğla'da 6, İzmir'de 1, İstanbul'da ise 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 1020 fişek,  2562 gram uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği düşünülen 96 bin 95 Euro ve 16 bin130 dolar ele geçirildi.


Almanya enerji Operasyon

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