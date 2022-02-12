Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın çalıştayında odalar yok sayıldı

12 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde Ankara’daki bir otelde gerçekleştirildi. Hafta içinde yapılan ve iki gün süren programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları da yer aldı. “Madencilik sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşları ve birliklerinin destekleriyle or nize edildiği, sektör paydaşlarının aynı platformda bir araya gelmesinin ve etkileşimde bulunmasının hedeflendiği” ifadeleriyle sunulan etkinlik, “Türkiye maden sektörünün tüm temsilcilerinin bulunacağı üst düzey çalıştay” olarak tanıtıldı. Ancak, MMO ve Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) çalıştaya davet edilmedi.

‘BİR TARAFI EKSİK’

Cumhuriyet’e konuşan Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Veyis Sır, “Madencilikle ilgili bir çalıştaya MMO’nun davet edilmemesi çok büyük bir eksiklik” derken, gelişmiş ülkelerde bu tarz bilimsel etkinliklerde meslek odalarının ana aktör olduğuna işaret etti. Sır, “Ülkemizde de böyle olmalı. Bugüne kadar kamu kaynaklarının halkın tamamının refahı için kullanılmasını savunan odamızın böyle bir çalıştayda olmaması, tartışmaların ve değerlendirmelerin bir tarafının eksik kalmasına neden olacak” dedi. ÇMO Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, kendilerine davet gelmediğini belirterek, “Neyin sürdürülebilir olduğu önemli. Sürdürülebilirlik kavramına temkinli yaklaşıyoruz, onların neyi sürdürebilecek olduklarını da tahmin ediyoruz. Bizim beklentimiz yönünde bir şey çıkacağını düşünmüyoruz. Buradan çıkacak çalışma tutarsız, eksik, yanlı, sermaye güdümünde olacak. Bilimsel ve toplumsal yarara hizmet edeceğini düşünmüyoruz. Bakanlık ya da siyasi irade, bu gibi çalışmalar ile tanıtım yapıyor. Bu çalışmaların hedefi sermaye biriktirme yönünde adım atabilmek” tepkisini gösterdi.