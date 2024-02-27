Enerjide de İslamcı örgütlerle protokoller imzalanmaya başlandı: İHH ‘maden’ buldu!

İslamcı kimliği ile bilinen derneklerle kamu arasında imzalanan protokollere bir yenisi daha eklendi.

Sena Yaşar
Yayınlanma: 27.02.2024 - 04:00
Enerjide de İslamcı örgütlerle protokoller imzalanmaya başlandı: İHH ‘maden’ buldu!
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ), “Yurtdışındaki cihatçı örgütlere yardım yaptığı” iddia edilen İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile masaya oturduğu belirlendi.

TKİ İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 20 Şubat’ta TKİ Genel Müdürlüğü’ne, “Afet Farkındalık Eğitimi” konulu yazı gönderdi. Yazıda, kurum ile İHH arasında, “Karşılıklı Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandığı kaydedildi.

Müdürlük, protokol çerçevesinde “Afet Farkındalık Eğitimleri” planlandığını belirtti. Bu kapsamda İHH ile temasa geçildiği ve eğitimlerin 28- 29 Şubat tarihlerinde Soma Konferans Salonu’nda verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Eğitime katılımın “gönüllülük esasına dayalı olduğu” ve eğitime katılacak personelin isimlerinin “İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı”na iletilmesi gerektiği ifade edildi. Program kapsamında İHH üyeleri, TKİ personeline afet farkındalık eğitimleri verecek.

28 Şubat’ta, “afetlerde haberleşme, barınma ve hijyen, takım çalışması, temel yangın bilgisi” ve “ilk yardım farkındalık” konuları işlenecek. Eğitim programının ikinci günü olan 29 Şubat’ta ise “Afet etiği, afet psikolojisi, travma farkındalık, temel yangın pratik eğitimi” konuları anlatılacak. 1992 yılında çalışmalarına başlayan ve 1995 yılında İHH adıyla kurumsallaşan vakıf, çalışmalarıyla uluslararası krizlere neden olmuştu. Filistin-İsrail çatışmaları 2010 yılında sürerken İHH’nin insani yardım taşıyan gemisi Mavi Marmara, Türkiye’den yola çıkmış, Akdeniz’de İsrail komandolarının baskınına uğramıştı.

‘IŞİD’E YARDIM’

İHH’nin cihatçı örgütlere yardım yaptığı iddia edilmişti.

IŞİD’in düzenlediği 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’na ilişkin dava görülürken tanıklardan Merve Dündar, Suriye’deki IŞİD kampında bulunduğu süre içinde İHH üzerinden gelen yardımları kampta dağıttıklarını söylemişti


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