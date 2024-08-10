Engel kaldırıldı: 60 milyon kullanıcı yeniden Instagram'a girebilecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’a erişim engelinin saat 21:30'da kaldırılacağını duyurmasından sonra Instagram kullanıma açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 19:57
Engel kaldırıldı: 60 milyon kullanıcı yeniden Instagram'a girebilecek!
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2 Ağustos'ta kapatılan Instagram'a erişim engeli kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun saat 21.30'da engelin kaldırılacağına yönelik açıklamasından sonra kullanıcılar Instagram'a ulaşabildi. 8 gün süren Instagram erişim engeli sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Yurttaşlar günlerdir erişim engelinin kaldırılmasını beklerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu X hesabından flaş bir açıklama yapmıştı.

Uraloğlu X hesabından yaptığı açıklamada, "Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde yer almıştı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.

Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."


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