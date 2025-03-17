Engelli bireye çarptı, hastaneye bırakıp kaçtı!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 11:41

Güncelleme: 17.03.2025 - 11:41

Kaza, 2 Mart’ta Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 04.00 sıralarında işe gitmek için durakta otobüs bekleyen işitme engelli birey Muhammed Fatih Özmenek’e, M.Ş.T. idaresindeki otomobil çarptı.

Özmenek çarpmanın etkisiyle direk ile otomobil arasında kaldı. M.Ş.T ve yanındakiler yaralı Özmenek’i araçla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürmek için yola çıktı. Bu sırada iddialara göre araç arıza yaptı, M.Ş.T., U.A. isimli arkadaşından yardım istedi. Olay yerine gelen U.A., yaralı Özmenek ve M.Ş.T. ile hastaneye gitti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve kesik bulunan Özmenek, tedavi altına alındı.

‘HEMEN HASTANEYE YETİŞTİRMEK İSTEDİM’

İddialar üzerine Muhammed Fatih Özmenek’in ailesi, M.Ş.T.’den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis merkezinde aynı gün ifadesi alınan M.Ş.T., bırakıp kaçma iddiaları reddetti. M.Ş.T., ifadesinde, “Y.Ç., A.M ve Y.B.T. ile yolda giderken bir yufkacı dükkanı önündeki viraja yaklaştığımda aracın hızlı olduğunu fark ettim. Frene bastım ancak aracı durduramadım ve yolun solundaki direğe çarptım. Ne olduğunu anlamak için araçtan indiğimde Muhammed Fatih Özmenek’in yerde yattığını gördüm; ayakları ve bacakları kan içinde olduğunu görünce şahsa çarptığımı anladım. Hemen araca alıp hastaneye yetiştirmek istedim fakat çarptığım aracın durumu iyi değildi ve yolda biraz gittikten sonra arkadaşım U.A.’yı aradım; durumu anlatarak hemen gelmesini söyledim. 5 dakika içerisinde geldi ve U.A.’nın aracıyla Fatih Devlet Hastanesi’ne götürdük” dediği öğrenildi.

‘ŞAHSIN YAKINLARINI BULMAYA ÇALIŞTIK FAKAT BULAMADIK’

Hastanede de beklediklerini söyleyen M.Ş.T., “Acil girişinde çarptığım kişiyi teslim edip A.M. ile hastanede beklemeye başladık. Saat 05.00 sıralarında amcam M.T.’yi aradım ve durumu anlattım. Amcam geldikten sonra ben ve amcam Mutlukent Polis Merkezi’ne gittik. Oradaki polislere durumu anlattık ve kişinin yakınlarını bulmaya çalıştık fakat bulamadık. Oradaki polisler, başka bir polis merkezini arayıp olayı sorduklarında henüz bir olayın intikal etmediğini söylediler. Biz de eve geçtik. Polislerin aramasını beklerken saat 11.30 sıralarında polisler amcamı aramışlar. Sonra polis merkezine geldik” dedi.

M.Ş.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

‘BİZ ÇARPTIK DESELER ALKOL TESTİ YAPILIRDI’ ’

Kazada yaralanan Özmenek’in kardeşi Tahir Özmenek konuştu. Özmenek, kardeşinin 14 yıldır bir özel marketin işitme engelli kadrosunda çalıştığını söyleyerek, “Kendisi her sabah olduğu gibi Gebze-Harem minibüsünü bekliyordu. Saat 04.15 gibi durağa çıkıyor, 04.34’te hızını alamayan bir araç kaldırımda bekleyen kardeşime çarpıyor. Olaydan sonra hastaneden bizi aradılar. Çarpan şahıslar kendi aracına alarak Fatih Devlet Hastanesi’ne götürmüşler. Bizi de Fatih Devlet Hastanesi’nden görevliler aradı. Hemen gittik olayı öğrendik. Şahıslar hastaneye bırakıp ‘Biz yolda bulduk abi’ diyerek gitmişler. ‘Biz çarptık’ dememişler. Belki ‘Biz çarptık’ deseler olayın sıcaklığıyla alkol testi yapılırdı; oraya karakol polisi gelirdi. Bunlar karşı tarafın eksiklikleri” dedi.

‘BABASI BİZDEN ÖZÜR DİLEDİ’

Kardeşinin yüzde 70 işitme engelli olduğunu da ifade eden Tahir Özmenek, “Ameliyat ile sağ bacağına platin takıldı. 2 üst 2 de alt tarafta olmak üzere platini tutmak için 4 tane vidası var. Arabanın kırılan camları ve patlayan farları sol ayağını kesiyor. Sol ayağında kesikler var ayak tarak kemikleri de kırık. Doktor önce yara ve kesiklerin iyileşeceğini sonrasında tarak kemiğine müdahale edileceğini söyledi. Biz aynı gün karakola gittik şikayetçi olduk. İfadelerini alıp bırakmışlar. Öğrendiğimiz kadarıyla şahıs, 2 gün sonra askere gitmiş. O gece asker eğlencesi yapmışlar. Babası geldi bizden özür diledi. ‘Dün akşam asker eğlencesi yaptık’ dedi. Ben de açıkça ‘Amca oğlun asker eğlencesi olduğu için içmiş midir’ diye sordum. O da ‘Yok benim oğlum içmez, namazında niyazındadır’ gibi şeyler söyledi. Biz de inandık; alkol testini ve ifadesini 12 gibi gelip verdiler. Karakoldan öğrendiğimiz kadarıyla teste alkol çıkmamış” diye konuştu.

Muhammed Fatih Özmenek de işaret diliyle yaşadıklarını anlattı. Özmenek’in işaret dilini çeviren ağabeyi Tahir Özmenek, “Kardeşim her zamanki gibi durakta bekliyormuş. Durakta beklerken arabanın kendisine zikzak çizerek geldiğini, aniden fren yaptığını söylüyor. Kardeşime çarpmış kardeşim de çarpmanın etkisiyle savruluyor yere düşüyor. Arabanın ön kaputu parçalandığı ve motorun suyu aktığı için kardeşimi arabaya almışlar ama götürememişler. Az ilerideki ekmek fırınının oraya kadar araba gitmiş.

Oradan mecbur amcasını çağırmış. Onun aracıyla kardeşimi hastaneye kadar götürmüşler. Kendi araçları motor su kaynatınca durmuş. Kardeşim, şahısların kontrolde alkolsüz çıksa da 3 kişin kendisini arabaya bindirirken 3’ünün de ağzının alkol koktuğunu söylüyor. Bu kişiler kardeşimi hastaneye götürüyor ve bırakıyor. ‘Biz yolda bulduk abi insanlık vazifesini yaptık’ diye bırakıyorlar. Acil doktoru ve karakol polisi anında çağırılıyor. Karakol polisi kardeşime ne olduğunu ve neden bu halde olduğunu soruyor. Kardeşim de arabanın kendisine çarptığını söylüyor. Sonra kayıt için kimliğini istemişler. Kimliğini ver de kaydedelim demişler kardeşim de işitme engelli kartını vermiş. Kimliğin yok mu demişler, kardeşim de hayır yok demiş. Kimliğini, o şahıslar almış biz seni hemşirelere kayıt yaptıracağız demişler. Kimliği sonradan olay yerinde soruşturma yapan karakol polisinden gidip aldık” dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kaza, caddedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kaldırımın önünde bekleyen Muhammed Fatih Özmenek’e hızla virajı dönmeye çalışan otomobilin çarptığı, Özmenek’in otomobil ile direk arasına sıkışıp savrulduğu anlar yer aldı. Özmenek yere düşerken araçtan inenlerin Özmenek’in yanına geldiği, sürücünün ise hasar alan aracı sokağın girişine doğru götürdüğü, daha sonra Özmenek’in araca bindirilerek sokak üzerinden gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.