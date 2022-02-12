Engelli raporu sonucu 862 TL aylık alan Rahmi Üzüm: 'Onlara verelim bu parayı, iki gün geçinebilirler mi?'
Muğla Milas’ta yaşayan evli ve bir çocuk babası Rahmi Üzüm’e, geçirdiği kaza sonrası yüzde 61 engelli raporu verildi. Üzüm, iş bulamayınca 862 TL engelli aylığıyla geçinmeye çalışıyor. Üzüm, “Onlara verelim bu parayı, iki gün geçinebilirler mi?” dedi.
Yurttaşın geçim derdine örnek Muğla’nın Milas ilçesinden geldi. Evli ve bir çocuk babası, Rahmi Üzüm (42), 2007 yılında traktör kazası geçirdi. Kaza sonrası yüzde 61 engelli raporu verilen Üzüm, iş bulamadı, 862 TL engelli aylığıyla geçinmeye çalıştı.
Yaşanan ekonomik kriz, herkesi olduğu gibi Üzüm ailesini de etkiledi. Rahmi Üzüm, dört aydır ev kirasını ödeyemediğini, elektriğinin borcu nedeniyle kesildiğini söyledi. Solunum cihazı kullanmak zorunda olan Üzüm, çözümü komşusundan elektrik kablosu çekmekte buldu. Yaşadığı zorlukları anlatan Rahmi Üzüm, “Devlet, 862 TL engelli maaşı veriyor.
Evimin kirası 700 TL. Dört aydır ödeyemiyorum. Elektrik, su ve mutfak masraflarını nasıl karşılayım? Eşim de kalp hastası. Ocakta kaynayacak bir çorbam, ısınacak odunum yok. Devlet, bana ‘862 TL ile geçin’ diyor. Onlara verelim bu parayı iki gün geçinebilirler mi?” dedi.
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