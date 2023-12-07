Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:17

Güncelleme: 07.12.2023 - 16:17

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan engelli ve yaşlı aylığının ne zaman yatacağı yurttaşlar merak ediliyor. Peki, Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yattı mı? Aralık ayı engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli ve yaşlığı aylığı ne kadar?

ENGELLİ VE YAŞLI AYLIKLARI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bu ay hak sahiplerine 1 milyar 437 milyon lira engelli aylığı ile 1 milyar 777 milyon lira yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti.

YAŞLIK MAAŞI NE KADAR?

Yaşlılık maaşı Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL olmuştu.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Engelli aylığı Temmuz ayında yapılan artış ile beraber yüzde 40-69 arası engelli olanlara aylık 2.811 TL olarak ödeniyor.

2024'TE YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yaşlılık maaşı 2024 yılında artış gösterecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından çıkacak karar yaşlılık maaşına etki edecek.

Bilindiği üzere yaşlılık maaşı 3 ayda bir hesaplara aktarılmaktadır.

Asgari ücret zam oranı henüz netlik kazanmadı. Rakam belli olduğunda yaşlılık maaşı da netleşecek.

2024'TE ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Engelli aylığı belirlenecek olan asgari ücret tutarı ile şekillenecek. Zam oranının yüzde 30 olması durumunda yüzde 40-69 arası engelli olanların ödemesi 2.436 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların ödemesi yüzde 30 zamlandığı takdirde yeni ödemeleri 3.654 lira olacak.