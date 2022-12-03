Engelli yurttaşlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Cumhuriyet'e konuştu: Şartlar ve insanlar bize engel'

03 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni’nin Eylül 2022 sayısına göre Türkiye’de Ulusal Engelli Veri Sistemi’nde kayıtlı ve hayatta olan 2 milyon 511 bin 950 yurttaş bulunuyor. Buna karşın günlük yaşam içinde engelli bireyler, birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor.

(Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. 1992’den beri her 3 Aralık'ta engellilerin sorunlarına ve yaşadıkları hak ihlallerine dikkat çekiliyor.)

Geçirdiği kaza sonucu 28 yıl önce omurilik felci olan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Başkanı Semra Çetinkaya, “Rampaların eğimleri yüksek, dar ve kısa. Binalara da erişimde zorlanıyoruz. Önümüze engelleri koyuyorlar sonra bize engelli diye acıyorlar” dedi.

(Semra Çetinkaya)

İş kazası sonucu 25 yıldır omurilik felci ile yaşayan TOFD üyesi Güven Kaya (42) da ailesinin, engelli bir bireye nasıl davranılması konusunda bilgilendirilmediğini söyledi. Kaya, yamaç paraşütü yapan ilk engellilerden bir olduğunu belirterek “Engelli değiliz, mimari şartlar, insanlar bizi engelliyor” diye konuştu.

(Güven Kaya)

3 yaşında çocuk felci olan Elif Çelik (30) ise “Sağlıklı vatandaşlar daha çok asansör kullanıyor” ifadesiyle tepkisini dile getirdi. Çelik, 2019’da Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda birinci olduğunu ve tekerlekli sandalyede lisanslı basketbol oynadığını da sözlerine ekledi.

(Elif Çelik)