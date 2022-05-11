'Engelliler Haftası' ne zaman? Engelliler haftasında idari izin var mı?

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:23

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede kutlanmaktadır.

ENGELLİLER HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

Engelliler Haftası doğuştan ya da sonradan yaşadıkları rahatsızlıklar sonucu fiziksel, zihinsel ya da duyusal açıdan hareketleri sınırlanan kişilerin, günlük hayatta yaşadıkları veya karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla kutlanmaktadır.

Engelliler Haftasında engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimine dikkat çekilmek için çeşitli program ve etkinlikler düzenlenir.

Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu, Engelliler haftasına yönelik bir program uygulanmasına karar verdi.

Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu tarafından açıklanan program şöyle:

-10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

-11 Mayıs Görmeyenler günü

-12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

-13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

-14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü

-15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

-16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.

ENGELLİLER HAFTASINDA İDARİ İZİN VAR MI?

Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır.

ENGELLİ KİME DENİR?

Engelli birey, doğum öncesi veya doğum sonrası çeşitli nedenlerle psikolojik, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerinde belli ölçüde fonksiyon kayba uğraması nedeniyle toplumsal yasama uyum sağlamada ve günlük gereksinimleri karşılamada güçlükleri olan bireyi ifade etmektedir. 2000 yılından sonra kullanılmaya başlanan engelli kelimesi manialı sözcüğü ile eş anlamlıdır.

ENGELLİ TÜRLERİ NELEREDİR?

Zihinsel engelli

İşitme engelli

Görme engelli

Ortopedik engelli

Dil ve konuşma engelli

Ruhsal ve duygusal hastalığı olanlar,

Süreğen hastalıklı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlar

TÜRKİYE'DE ENGELLİ KİŞİ SAYISI KAÇ?

Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı 2021 yılı itibari ile 2.511.950 olarak açıklanmıştır. Engellilerin engel gruplarına göre dağılımı ise şöyle;

Görme: 215.076

İşitme: 179.867

Dil ve konuşma: 33.686

Ortopedik: 311.131

Zihinsel: 385.313

Ruhsal ve duygusal: 170.927

Süreğen hastalık: 917.259