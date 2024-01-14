Engin Altay'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın vefat eden babası Kazım Altay'ın (90) cenazesi, Sinop'un Erfelek ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Player Alanı
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay vefat etti. Kazıl Altay, bugün Erfelek Meydan Camisi'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ile aile fertleri, cami ve mezarlık çıkışında taziyeleri kabul etti.
Cenazeye, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, çok sayıda CHP milletvekili, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Özhaseki, Valiliği yalanladı
- Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
- İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu
- Destici'nin FETÖ 'övgüleri' gündem oldu
- IQ testi göndermişti: İYİ Parti'ye geçti
- 'Film gibi kumpası izleyin'
- 'Maksat devletimizi güçsüz göstermek'
- İngiltere'de ortalık fena karıştı!
- CHP milletvekili trafik kazası geçirdi
- 'Evini satışa çıkardı' haberlerine Cem Yılmaz'dan tepki