Engin Altay'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın vefat eden babası Kazım Altay'ın (90) cenazesi, Sinop'un Erfelek ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

ANKA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 17:59
Engin Altay'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay vefat etti. Kazıl Altay, bugün Erfelek Meydan Camisi'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ile aile fertleri, cami ve mezarlık çıkışında taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, çok sayıda CHP milletvekili, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.


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