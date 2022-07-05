Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi kim?

Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu nerelidir? Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu'nun ağabeyi kimdir?

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 14:05
Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi kim?
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Zehra Taşkesenlioğlu 1972 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR?

Zehra Taşkesenlioğlu, 2019 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın şahitliğinde Prof. Dr. Ünsal Ban ile evlendi. Ünsal Ban,  2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmuştu.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU'NUN AĞABEYİ KİMDİR?

Zehra Taşkesenlioğlu aynı zamanda eski SPK( Sermaye Piyasası Kurulu) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşidir. Ali Fuat Taşkesenlioğlu 1996 yılından 2012 yılına kadar Bank Asya'da üst düzey görevlerde bulundu.


Zehra Taşkesenlioğlu Ünsal Ban Ali Fuat Taşkesenlioğlu
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