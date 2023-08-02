Engin Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in önceki görevleri neler?

Yayınlanma: 02.08.2023 - 09:56

Güncelleme: 02.08.2023 - 09:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 52 ile il emniyet müdürleri ataması yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 52 ilin Emniyet Müdürleri değişti. Yapılan değişikliğin ardından Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki, Engin Dinç kimdir, kaç yaşında? Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in önceki görevleri neler? İşte hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler..

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ ENGİN DİNÇ KİMDİR?

Engin Dinç, 1966 yılında Rize ili Kalkandere ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini Ankara da tamamladıktan sonra 1981 yılında Polis Kolejini kazanıp, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başladı.

Engin Dinç, 1989 yılında İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na atanmış, sırasıyla Mardin, Trabzon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptı. Mesleği ile ilgili olarak birçok kurs ve seminere katıldı.

Çeşitli dönemlerde ABD, Bosna ve Kosova da görevlerde bulundu. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, lisansüstü eğitimini Kamu Hukuku alanında tamamladı.

3 Mayıs 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanı, 25 Ekim 2016 tarihinde Eskişehir Emniyet Müdürü ve 07.07.2021 tarihinde yayınlanan kararname ile Konya Emniyet Müdürü olarak atandı.

Engin Dinç Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 Ağustos 2023 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atandı.



