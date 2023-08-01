Prof. Dr. Kemalettin Aydın kimdir? Sağlık Bilimleri Üniversitesi yeni rektörü Kemalettin Aydın kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Yayınlanma: 01.08.2023 - 14:59

Güncelleme: 01.08.2023 - 14:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Yükseköğretim Kurulu'na 5 üye ile 20 üniversiteye rektör atandı. Söz konusu Atama kararı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi. Bu kararın ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Kemalettin Aydın'nın kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemalettin Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Kemalettin Aydın hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...

KEMALETTİN AYDIN KİMDİR?

Kemalettin Aydın, 10 Mayıs 1962'de Gümüşhane Torul'da doğdu. Baba adı Süleyman, anne adı Cemile'dir. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İhtisasını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tamamladı. KTÜ Tıp Fakültesi'nde 2003 yılında doçent unvanı aldı. Tıp Eğitimi AD Kurul Üyeliği, idarecilik ve İhale Komisyon Üyeliği yaptı. TÜBİTAK proje değerlendirmede ve Sağlık Bakanlığı ile AB ortak projelerinde danışman üye ve araştırmacı olarak çalıştı. Halen Bilinçli ilaç Kullanımı, Biyoteknoloji, Inovasyon, ve ARGE derneği (BID) başkanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırmalar Merkezi Derneği (ISGAM) Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği, Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği Başkanlığı görevlerini yürüttü. Trabzon Gümüşhaneliler Derneği ile Gümüşhanespor'un Başkan Yardımcılığını ve Zigana Köyü Turizm Derneği'nin Kurucu Üyeliğini ve Başkan Yardımcılığını yaptı. 100'ün üzerinde yerli ve yabancı dilde makale ve köşe yazısı ile 20'nin üzerinde kitap ve kitap bölümü yazdı. Kongre ve sempozyum yöneticiliği yaptı.

Kemalettin Aydın, AKP'den 23, 24 ve 25. dönemde Gümüşhane Milletvekili seçildi. TBMM'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği, Tüm Partiler Nüfus ve Kalkınma Grubu Üyeliği, Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu Başkanlığı yapmasının yanında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Türkiye analizi ve İş Kazalarının Sosyo-Ekonomik yükü üzerine konferans, makale ve bildiri sunumları oldu.

KEMALETTİN AYDIN ÖZEL HAYATI

İyi düzeyde İngilizce bilen Kemalettin Aydın, evli ve 2 çocuk babasıdır.