Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi ortaya çıktı

Kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat'ın gözaltına alındıktan birkaç saat sonra hesabından yapılan paylaşımlar Emniyet'i harekete geçirdi. Yapılan ilk tespitlere göre Polat'ın hesabından iddialara cevap veren kişinin kadın asistanı olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:30
Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi ortaya çıktı
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Haftalardır kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Dilan Polat gözaltındayken hesabından yapılan paylaşımlar Emniyet'i harekete geçirdi. Polat'ın hesabını kullanan kişinin asistanı olduğu öğrenildi.

KADIN ASİSTANI YAPMIŞ

Kanal D Ana Haber'de yer alan bilgilere göre, Dilan Polat gözaltına alınırken X hesabından da hakkındaki iddialara cevap veren paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar sonrası harekete geçen Emniyet güçleri, hesabı kimin kullandığını tespit etti. 

Yapılan incelemelerde hesaptan paylaşım yapan kişinin Dilan Polat'ın kadın asistanı olduğu ortaya çıktı.

X HESABINDAN MERAL AKŞENER'E CEVAP VERİLMİŞTİ

Dilan Polat gözaltındayken X hesabından gazeteci Murat Ağırel'in meslektaşı Tolga Şardan'ın evinde gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı paylaşıma cevap verilerek "Adalet herkese ve her yerde ama çifte standart serde. Sevgili ülkemin sevimli aydınları!" denilmişti.

Polat'ın hesabından daha sonra da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında "Cumhuriyet vizyonumuzun, en büyük değer olarak gördüğü gençlerimizi böylesi bir çaresizliğe, terk etmeyeceğiz. Her biri Dilan Polat, Engin Polat'a dönmüş çocuklar" sözlerine de cevap verilerek "Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız" ifadelerine yer verilmişti.


Dilan Polat Engin Polat

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