Engin Polat'a cezaevinde esrarengiz telefon! 'Kasıma kadar bekleyin…'
Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili azmettirme suçlamasıyla karşı karşıya olan Engin Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Polat'ın cezaevinden yaptığı telefon görüşmesi dikkat çekti.
Dilan Polat ile aralarında husumet olan Banu Parlak'ın
Başakşehir'deki güzellik merkezi 1 Ekim Pazar günü kurşunlandı. 5 kişinin
tutuklanmasıyla birlikte, olayın arkasındaki çete bağlantıları gün yüzüne
çıkmaya başladı.
Tutuklanan kişiler arasında Daltonlar çetesine mensup isimlerin
olması dikkat çekti.
Olayla ilgili Daltonlar çete üyesi 5 kişi tutuklandı.
İddiaya göre aracılar üzerinden baba Sezgin Polat iletişime geçti. Sezgin Polat’ın
kara para soruşturmasından tutuklandıktan 10 gün sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne
getirilip sorgulanmasının nedeni buydu.
Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasının ardından bu kez
namlular Dilan ve Engin Polat'ın iş yerlerine çevrildi. İki gün arayla ateş açıldı.
ENGİN POLAT’A TELEFON
Kanal D Haber'in haberine göre kara para soruşturmasında
Polat ailesinin telefonları dinleniyordu. Saldırıdan 7 gün sonra Engin Polat'a
bir telefon geldi. Arayanın konumu ise çok dikkat çekiciydi. Mahkum, Maltepe
Cezaevi'nden arıyordu. İkilinin konuşmalarının içeriği ise Banu Parlak'ın iş
yerini kurşunlayan Daltonlar çetesi olduğu ortaya çıktı.
“BUNLAR SANA NASIL TEMAS ETTİ?”
İddiaya göre Fatih Gezer isimli kişi Polat'a "Bu Can
Dalton bu Barış'a ulaşacak kişiler var. Ben onlarla konuştum. Şu an durdu
gibiler ama bak sana şunu söylüyorum. Bunlar sana nasıl temas etti. Onu da
bilmiyorum da" dedi.
DALTONLARIN LİDERİ BARIŞ BOYUN HAKKINDA KONUŞMUŞLAR
Aynı isim cezaevinden bir gün sonra tekrar arayarak
"Seni bir Yıldıray diye biriyle konuşturmak istiyorum da sen arar mısın
onu? Bu Barışların kardeşi, ben dedim ki bak kasıma kadar bekleyin, bir ateşkes
yapın. Tamam bak şöyle senle sadece konuşacak. Şu an için ateşkes bir dursun.
Baba benim derdim o tamam mı, namludan bir şey çıkmasın be kardeşim. Hani
derdim ne biliyor musun? Senin vücuduna ok dönmesin üç dakika beş dakika konuş
kasıma kadar bunlar bekleyecek. Ben çıkınca bunlarla oturacağım. Muhammet var,
Yıldıray var, Koray var, bunlar direkt o İtalya'daki Barış ile şey hatta
ben" dedi.
'Barış' denilen ismin ise Daltonların lideri Barış Boyun
olduğu ortaya çıktı.
TELEFONDA FAZLA KONUŞMAK İSTEMEDİ
Engin Polat ise "Şey kardeşim sen numarayı ver tamam
telefonla da çok konuşmanın bir gereği yok" dedi. Parlak'ın ardından
Polatların iş yerlerini kurşunlayanların arkasındaki isim de araştırılıyor.
Savcılık kaynaklarına göre bu saldırının ardından Barış Boyun da çıkabilir. Parlak'ın iş yerini kurşunlattıran Polatlardan daha fazla para talep ettiği için anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.
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