Son Dakika... Hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında karar

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan davada hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 14:54
Son Dakika... Hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında karar
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan davada hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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