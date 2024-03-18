İddianameden yeni ayrıntılar... ‘Engin Polat'ın babası suikast karşılığı…’

Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:42

Güncelleme: 18.03.2024 - 10:42

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın işyerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Sabah'ın haberine göre; iddianameye ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

“BANU PARLAK’I VURMAM HALİNDE 2 MİLYON LİRALIK BAYİLİĞİ VERMEYİ TEKLİF ETTİ”

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın, Banu Parlak'ı vurması karşılığında kendisine Dilan Polat Güzellik Merkezi Bayiliği teklifi yapıldığını iddia etti.

Tanık Halil İbrahim Kalkan şunları söyledi:

"2017 yılında Sezgin Polat'a 500 bin TL borç vermiştim. Bu parayı geri alamadım. 2023 yılı başlarında Sezgin Polat, oğlu Engin Polat ve gelini Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinin bir bayiliğini borca mahsuben bana vereceğini ancak kendilerine ticari hayatta zorluk çıkartan Banu Parlak ismi şahsın vurulması gerektiğini, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 milyon TL değerindeki bayiliği bana karşılıksız vereceğini söyledi. Bu teklifi kabul etmedim. Paramı istemeye devam edince de bu şahıslar beni ayağımdan vurdu. Yaralanmama ilişkin gerekli müracaatlarda bulundum.

Vurulduktan sonra Banu Parlak bana sosyal medyadan ulaştı. Dilan Polat ve Engin Polat'tan şikayetçi olacağını belirterek 'Bana şahitlik eder misin? diye sordu. 'Şahitlik yaparım' dedim. Ancak Banu Parlak bu konuyu basına yansıtarak, beni de gazeteciler ile muhatap etti.

Normal şartlarda Banu'yu tanımam. Bu zamana kadar bir ilişkim olmadı. İşyerinin kurşunlandığını sosyal medyadan öğrendim. Arayıp 'geçmiş olsun' dedim. Kimin yaptığına dair bir fikrim yok."