Engin Polat'tan Dilan Polat'a 3 yasak
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Dilan Polat’ın tahliye edilmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tahliyesinin ardından ilk olarak eşi Engin Polat’ı ziyaret eden Dilan Polat’a eşi tarafından getirilen kısıtlamalar tartışma yarattı.
Kasım 2023'te İstanbul merkezli olarak altı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Dilan Polat, kara para aklama suçlamasıyla Kasım ayından bu yana cezaevinde bulunuyordu.
Dilan Polat’ın avukatlarının itirazı üzerine mahkeme, tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verdi. Cezaevinden çıkar çıkmaz Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat’ı ziyaret eden Dilan Polat, bu buluşmada bazı kısıtlamalarla karşılaştı.
GÖRÜŞME SÜRESİ BİR SAAT
Dilan Polat, çocukları ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte Engin Polat’ı ziyaret etti. Ziyaretin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi.
ENGİN POLAT’TAN ÜÇ ŞART
GazeteMagazin’in haberine göre, aylar sonra ilk kez bir araya gelen çiftin duygusal anlar yaşadığı ve Engin Polat’ın eşine "Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" şeklinde uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
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