Enişteden kayınbiraderlere silahlı saldırı! Gerekçe: Alacak-verecek meselesi...

Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:07

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:08

Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi’nde, Abdullah K. (40) ile kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden 27 ANS 700 plakalı araç içerisinde tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ENİŞTE KAYINBİRADERLERE ATEŞ ETTİ

Kavga sırasında madde bağımlısı olduğu öne sürülen enişte Abdullah K.’nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K.’ya isabet etti.

Yaralı kardeşler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kardeşlerden Metin K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırganın kaçtığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.