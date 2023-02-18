Enkaz altında 13 gün geçiren depremzede: 'Kendi idrarımı içtim'
Dr. Mehmet Öz’ün ziyaret ettiği, depremin 296. saatinde enkaz altından çıkarılan Samir Muhammed Accar, kendi idrarını içerek hayatta kaldığını söyledi.
ABD’de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı’nın enkazından 296. saatte eşiyle kurtarılan depremzede Samir Muhammed Accar’ı hastanede ziyaret etti.
Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kalp ve damar cerrahı Halit Yerebakan ile gelen Dr. Öz, günler sonra enkazdan sağ çıkarılan Accar’a, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği 11 ilden biri olan Hatay’da çöken söz konusu binanın enkazı altında yaklaşık 13 gün nasıl hayatta kaldığını sordu.
KENDİ İDRARINI İÇTİĞİNİ SÖYLEDİ
Accar, hayatta kalabilmek için kendi idrarını içtiğini, eşinin yanında ve sağ olduğunu anlattı. Accar, ancak çocuklarının birkaç gün sonra seslendiğinde kendilerine cevap vermediğini dile getirdi. Bir kızının bacağında sorun olduğunu söyleyen Accar, 3-4 gün sesini duyduğunu ama sonrasında seslerin kesildiğini ifade etti.
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