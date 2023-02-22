Enkaz altında kalan inek, 17'nci günde canlı olarak çıkarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan hayvanların çıkarılması için yapılan çalışmalarda bir inek, 17. günde canlı olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde Gölcük Belediyesi ekipleri, enkaz altına kalan hayvanları çıkartmak için çalışma başlattı.
İlçeye bağlı Aşağıoba Mahallesi’ndeki bir ahırın enkazındaki çalışmada bir ineğin canlı olduğu belirlendi.
Ekipler, 17'nci günde ineği bulunduğu yerden kurtardı. Veteriner kontrolünden geçirilen ineğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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