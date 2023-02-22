Enkaz altında kalan inek, 17'nci günde canlı olarak çıkarıldı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 18:40

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 19:27

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde Gölcük Belediyesi ekipleri, enkaz altına kalan hayvanları çıkartmak için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Aşağıoba Mahallesi’ndeki bir ahırın enkazındaki çalışmada bir ineğin canlı olduğu belirlendi.

Ekipler, 17'nci günde ineği bulunduğu yerden kurtardı. Veteriner kontrolünden geçirilen ineğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.