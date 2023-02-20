Enkaz altında torununun scooterını bulan adam gözyaşlarına hakim olamadı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 11:16

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 11:40

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde en büyük hasarı alan illerden biri olan Hatay’da, yurttaşların enkaz başındaki bekleyişi devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Ahmad isimli yurttaş, yaşadıkları binaların yıkılmasıyla birlikte birçok yakınını enkaz altında kaybetti. Onlardan hatıra kalması için enkaz üstünde yakınlarına ait bir şeyler arayan Ahmad, bu arama sırasında depremde kaybettiği torununun scooterını bulunca gözyaşlarına hakim olamadı.

FOTOĞRAFLARLA TESELLİ OLUYOR

Enkaz altında ailesinden 6 kişiyi kaybeden Ahmad, onların eşyalarını veya fotoğraflarını bulup en azından onlardan kendilerine hatıra kalmasını istediğini belirtti. Bulduğu fotoğraflarla kendisini teselli etmeye çalışan Ahmad, kaybettiği yakınlarından geriye geçirdikleri güzel günlerden videoların kaldığını ifade etti.