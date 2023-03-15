Enkaz başında bekliyordu: Eşinin cenazesi kimsesizler mezarlığında çıktı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:35

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 12:36

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkım yarattığı illerde yaralar sarılmaya çalışılırken, yurttaşların kayıp cenazelerini arayışları da sürüyor.

Depreme Yayladağı ilçesinde yakalanan gazeteci Cahit Aşkar’ın, Antakya ilçesine bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde ailesinin yaşadığı Çağ Apartmanı yıkıldı. Depremin hemen ardından enkaz başına gelen Cahit Aşkar, arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Depremin 3’üncü gününde kızı Dudu Merve Aşkar (28) enkazdan sağ çıkartıldı. Bir gün sonra ise oğlu Latif Muhammed’in (25) cansız bedenine ulaşıldı. Latif Muhammed’in cenazesi, Yayladağı ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, eşi Ayşegül Aşkar’dan (48) iyi bir haber bekleyen Cahit Aşkar, günlerce enkaz başından ayrılmadı. Enkazda iki farklı bölgede yapılan çalışmalarda Ayşegül Aşkar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ancak diğer tarafta yapılan çalışmayı takip eden Cahit Aşkar, eşinin cenazesini fark etmedi. Ayşegül Aşkar'ın cansız bedenine kimse sahip çıkmayınca DNA örneği alınıp, Antakya'daki kimsesizler mezarlığına defnedildi.

BABASINDAN ALINAN DNA ÖRNEĞİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Cahit Aşkar, enkaz tamamen kaldırılmasına rağmen eşine ulaşamayınca Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ayşegül Aşkar'ın babası Miktat Yılmaz'dan DNA örnekleri alınarak kimsesizler mezarlığına defnedilen cenazelerle eşleştirme süreci başlatıldı. Yapılan DNA eşleştirmesinde Ayşegül Aşkar’ın kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.

"CANSIZ BEDENLERİ BULDUĞUMUZA SEVİNİR HALE GELDİK"

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından dün eşinin mezarını açtıran Cahit Aşkar, cenazeyi oğlunun Yayladağı’ndaki mezarının yanına naklettirdi. Oğlunun yanına eşini de defneden Aşkar, "Sevinelim mi, ağlayalım mı? Artık cansız bedenlerini bulduğumuzda sevinir hale geldik" dedi.