Hatay'da yurttaştan Kılıçdaroğlu'na: Kurtarın bizi bu insanlardan, bıktık!

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 21:43

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 21:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde Suriye sınırına gitti. Burada bir açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Suriyeli kardeşlerimizi 2 yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. İran sınırından gelen Afganlıları da İran’a iade edeceğiz. Bunları Suriye de, İran da, Afganistan da bilsin" dedi.

YURTTAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kuşaklı Köyünde, sınırın sıfır noktasında açıklama yaptıktan sonra yurttaşlarla bir araya geldi.

'ARTIK YETER'

Bir depremzede, Kılıçdaroğlu’na, “Buraya geldiğiniz için size ve ekibinize Hatay adına teşekkür ediyorum. Artık yeter bizi kurtarın bu insanlardan. Ülkeyi bitirdi. Bıktık. Ayaklarınıza sağlık. Hakkınızı helal edin” dedi.