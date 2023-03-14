Hatay'da yurttaştan Kılıçdaroğlu'na: Kurtarın bizi bu insanlardan, bıktık!

Deprem bölgesinde sınırın sıfır noktasına giden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedeleri ziyaret etti. Burada Kılıçdaoğlu'nun yanına gelen bir yurttaş, "Artık yeter bizi kurtarın bu insanlardan. Ülkeyi bitirdi. Bıktık. Ayaklarınıza sağlık. Hakkınızı helal edin" diyerek veryansın etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 21:43
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde Suriye sınırına gitti. Burada bir açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Suriyeli kardeşlerimizi 2 yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. İran sınırından gelen Afganlıları da İran’a iade edeceğiz. Bunları Suriye de, İran da, Afganistan da bilsin" dedi.

YURTTAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kuşaklı Köyünde, sınırın sıfır noktasında açıklama yaptıktan sonra yurttaşlarla bir araya geldi.

'ARTIK YETER'

Bir depremzede, Kılıçdaroğlu’na, “Buraya geldiğiniz için size ve ekibinize Hatay adına teşekkür ediyorum. Artık yeter bizi kurtarın bu insanlardan. Ülkeyi bitirdi. Bıktık. Ayaklarınıza sağlık. Hakkınızı helal edin” dedi.


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