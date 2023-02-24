Enkazda kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerin tamamı kente döndü

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 19:54

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 20:15

Deprem bölgesinde çalışan 3 bin 800 madenciden askeri uçakla kente dönen, aralarında madencilerin yanı sıra mühendis ve teknisyenlerin de bulunduğu 100 kişilik ekip, Zonguldak Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Karşılama sırasında, "Madenci varsa umut var", "Umudu kazdılar, mucizeyi yaşattılar" ve "Kömür için değil, ömür için geldik" yazılı dövizler açıldı.

Karşılamada, madencilerin aile ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de yer aldı.

Öte yandan TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu'yu, babası 87 yaşındaki Mehmet Ali Uncu çiçeklerle karşıladı.

"SİZDEN ÖVGÜYLE BAHSEDİLİYOR"

Vali Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada madencilerin büyük bir görevi başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

Madencilerin milletin gönlünde çok değerli bir yer edindiğini belirten Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Her yerde sizden övgüyle bahsediliyor. Büyük bir millet olduğumuzu hep beraber gösterdik. Ülkemizin her bölgesinden, değişik meslek gruplarından gerek gönüllü gerekse profesyonel olarak arama kurtarma faaliyetinde bulunan herkes zor durumda olan kardeşlerimizin yardımına koştu. Burada da bizler de kent olarak ciddi bir şekilde bu felakete tepki vermeye çalıştık."

Tutulmaz, 4 bine yakın madencinin bugün itibarıyla kente dönüş sağladıklarını, herhangi bir yaralanma ve olumsuzlukla karşılaşmadan onları yeniden burada gördüklerine şükrettiklerini dile getirdi.