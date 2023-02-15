Madenciler kaldıkları çadıra not yazarak ayrıldılar
Zonguldaklı madenciler, deprem bölgesi Gaziantep’ten ayrılmadan önce kaldıkları çadıra, ’TTK Zonguldak işçileri, çevreyi kirletmiş olabiliriz, hakkınızı helal edin’ şeklinde not yazdı.
Gaziantep’te arama kurtarma çalışmalarında yer alan Zonguldaklı madenciler çalışmaların tamamlanmasıyla bugün öğlen saatlerinde memleketleri Zonguldak’a gelmek için yola çıktı.
Madenciler kaldıkları çadırdan ayrılmadan önce duygu dolu mesaj bıraktı.
Madenciler çadıra isimlerini yazarak, ‘TTK Zonguldak işçileri, çevreyi kirletmiş olabiliriz, hakkınızı helal edin’ şeklinde not yazdı.
Madencilerin yazdıkları o notlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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