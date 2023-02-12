Enkazdan çıkınca ilk isteği "sarı kola" oldu

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 01:23

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 01:23

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, küçük Şengül'ü depremin 132'nci saatinde enkazdan sağ çıkardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda, Şengül'ün babasının da kurtarıldığını duyurdu. Bakan Koca, Şengül'ün sağlık görevlileriyle sohbetini, "132. saatte 5 yaşındaki kızımız Şengül'e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye'de enkaz altından çıkarılan kızımız, hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi." ifadeleriyle paylaştı.