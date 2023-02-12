Enkazdan çıkınca ilk isteği "sarı kola" oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerince 132 saat sonra enkazdan çıkarılan 5 yaşındaki Şengül'ün ilk isteği "sarı kola" oldu.

AA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 01:23
Enkazdan çıkınca ilk isteği
Abone Ol google-news

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, küçük Şengül'ü depremin 132'nci saatinde enkazdan sağ çıkardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda, Şengül'ün babasının da kurtarıldığını duyurdu. Bakan Koca, Şengül'ün sağlık görevlileriyle sohbetini, "132. saatte 5 yaşındaki kızımız Şengül'e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye'de enkaz altından çıkarılan kızımız, hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi." ifadeleriyle paylaştı.


sarı kola 6 Şubat depremi Çocuk

İlgili Haberler

Hatay'da 140. saatte mucize: Hamile kadın ile kardeşi kurtarıldı

Hatay'da 140. saatte mucize: Hamile kadın ile kardeşi kurtarıldı
138. saatte gelen mucize: Anne, baba ve oğul kurtarıldı

138. saatte gelen mucize: Anne, baba ve oğul kurtarıldı
Diyarbakır'da günler sonra gelen mucize... Anne köpek, 2 yavrusu ile birlikte enkazdan kurtarıldı

Diyarbakır'da günler sonra gelen mucize... Anne köpek, 2 yavrusu ile birlikte enkazdan kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler