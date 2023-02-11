138. saatte gelen mucize: Anne, baba ve oğul kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne, baba ve oğullarına 138 saat sonra sağ ulaşıldı.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 22:40
138. saatte gelen mucize: Anne, baba ve oğul kurtarıldı
Abone Ol google-news

Kentte depremlerin ardından yıkılan Kiraz Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, enkazdan ses alınması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.

Ekiplerin çalışması sonucu baba Celal, eşi Yasemin ve oğulları Ensar Taşhan, depremden 138 saat sonra sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma ekipleri, ailenin sağ çıkmasını birbirlerine sarılarak kutlarken ailenin yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.


kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi 6 Şubat depremi deprem

İlgili Haberler

Hatay'da 17 yaşındaki genç enkazdan 136 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da 17 yaşındaki genç enkazdan 136 saat sonra kurtarıldı
Antakya'da günler sonra gelen mucize... Aliye bebek enkazdan kurtarıldı

Antakya'da günler sonra gelen mucize... Aliye bebek enkazdan kurtarıldı
7 yaşındaki İsra 136'ncı saatte enkazdan kurtarıldı

7 yaşındaki İsra 136'ncı saatte enkazdan kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler