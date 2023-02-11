Enkazdan Fenerbahçe formasıyla çıkarılan Kamilcan için kulüpten açıklama

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş, enkazdan 119. saat sonra sağ ve üzerinde Fenerbahçe forması ile çıkarıldı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:57
Enkazdan Fenerbahçe formasıyla çıkarılan Kamilcan için kulüpten açıklama
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde de ağır tahribat yarattı. Halkın dayanışması ile Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, arama kurtarma çalışmalarında mucizeler de yaşanmaya devam etti.

Kahramanmaraş'ta depremin 119. saatinde 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş, enkazdan sağ olarak ve üzerinde Fenerbahçe forması ile çıkarıldı.

MAÇ OLDUĞU İÇİN FORMASINI GECEDEN GİYMİŞ

Edinilen bilgiye göre, Kamilcan ertesi gün maç olduğu için diye geceden Fenerbahçe formasını giydiğini söyledi. Bu anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılarak, gündem oldu.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulüp, Kamilcan Ağdaş'ın bu görüntüsüne kayıtsız kalmayak şu paylaşımda bulundu:

"Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan."

 


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