Arda Güler'den Fenerbahçeli Mesut'a destek mesajı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 21:37

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 21:37

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altından kurtarılan genç taraftarlar umut ışığı olmayı sürdürüyor.

Enkaz altında kaldığı 113 saatin ardından kurtarılan Fenerbahçe taraftarı Mesut, genç futbolcu Arda Güler'e çağrıda bulundu.

Fenerbahçe taraftarı Mesut, genç futbolcuya, "Arda Güler ağabey seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Ağabey hocaya söyle seni de oynatsın" diye seslendi.

ARDA GÜLER'DEN MESUT'A CEVAP

Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler ise genç taraftara cevap vermekte gecikmedi.

Arda Güler, enkaz altından kurtarılan Mesut'a gönderdiği mesajda, "Güzel kardeşim sen pes etmedin. Sen başardın. Mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.