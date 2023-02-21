İstanbul'da 'esnafa çöken' çeteye operasyon
İstanbul'da esnaf üzerinde silah zoruyla hakimiyet kurmaya çalışıp haksız kazanç elde ettikleri ve işyerlerini değerinin altında paraya almak için kurşunladıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde, bir şebekenin halkı ve esnafı silah zoruyla korkutarak haksız kazanç elde ettiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, çalışma başlattı.
Araştırmalar sonucunda, şüphelilerin silahla zor kullanarak haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları, belirledikleri işyerlerini değerinin çok altında ya da bedelsiz almak için iş yerlerine ateş açtığı belirlendi.
28 GÖZALTI
Kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilere, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'örgüte üye olmak', 'örgüte bilerek isteyerek yardım etmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan operasyon düzenlendi.
Operasyonda şebeke lideri S.A. ile birlikte toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız, 2 kurusıkı tabanca, 700 fişek, 258 bin 350 lira değerinde 10 çek ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 18'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı S.A. da dahil 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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