Esnaf odası başkanına yumruklu saldırı!

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 16:08

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 16:31

Karacalı Mahallesi'nde önceki gün Esnaf Odası ve Kredi Kooperatifi Başkanı Namık Evin, bina önünde telefonla konuşurken alkollü olduğu iddia edilen Ertan E.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Evin, başına ve göğsüne aldığı darbelerle yere düştü. Çevredekiler araya girerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Evin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası kaçan Ertan E., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ertan E., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada, Namık Evin'in yakınları ile Ertan E.'nin arasında husumet olduğu belirtildi.