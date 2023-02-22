Esnaf odası başkanına yumruklu saldırı!
Ordu'nun Kumru ilçesinde Esnaf Odası ve Kredi Kooperatifi Başkanı Namık Evin (62), oda binası önünde telefonla görüşürken yoldan geçen alkollü olduğu öne sürülen Ertan E.'nin (45) yumruklu saldırısına uğradı.
Karacalı Mahallesi'nde önceki gün Esnaf Odası ve Kredi Kooperatifi Başkanı Namık Evin, bina önünde telefonla konuşurken alkollü olduğu iddia edilen Ertan E.'nin yumruklu saldırısına uğradı.
ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ
Evin, başına ve göğsüne aldığı darbelerle yere düştü. Çevredekiler araya girerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Evin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası kaçan Ertan E., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ertan E., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada, Namık Evin'in yakınları ile Ertan E.'nin arasında husumet olduğu belirtildi.
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