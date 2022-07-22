Ekşi soslu tavuk malzemleri nelerdir? Ekşi soslu tavuk nasıl yapılır? Ekşi soslu tavuk tarifi nedir?

22 Temmuz 2022 Cuma, 13:33

Tavuk yemekleri, hem pratik hem de doyurucu olmaıs nedeniyle her mevsimde tercih edilen bir lezzet. Klasik tavuk tariflerinden sıkılanlar için pratik ve soya sosuyla zenginleştirilmiş bir yemek olan Ekşi soslu tavuk tarifini sizler için derledik. Peki, ekşi soslu tavuk nasıl yapılır? Ekşi soslu tavuk tarifi nedir? Ekşi soslu tavuk malzemleri nelerdir?

EKŞİ SOSLU TAVUK MALZEMELERİ NELERDİR?

Tavuk için:

1 kg kemiksiz tavuk budu

3 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 paket kabartma tozu

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

Susam

SOS İÇİN:

1 çay bardağı sıvı yağ

7 diş sarımsak

1 adet soğan

3 adet büyük boy kırmızı kapya biber

3 dilim ananas

3 adet taze soğan

2 tatlı kaşığı toz şeker

8 yemek kaşığı ketçap

1 çay bardağı soya sosu

1 tatlı kaşığı nişasta

1/2 (yarım) bardak su

Susam

EKŞİ SOSLU TAVUK NASIL YAPILIR?