Ekşi soslu tavuk malzemleri nelerdir? Ekşi soslu tavuk nasıl yapılır? Ekşi soslu tavuk tarifi nedir?
Kırmızı ete oranla daha kolay hazmedilebilen tavuk eti, hem daha düşük maliyeti hem de yüksek proteinli olması nedeniyle oldukça fazla tercih ediliyor. Peki, tavuk eti ile yapılan rutin yemeklerden daha farklı bir tarif olan eşi soslu tavuk nasıl yapılır?Ekşi soslu tavuk tarifi nedir? Ekşi soslu tavuk malzemleri nelerdir?
Tavuk yemekleri, hem pratik hem de doyurucu olmaıs nedeniyle her mevsimde tercih edilen bir lezzet. Klasik tavuk tariflerinden sıkılanlar için pratik ve soya sosuyla zenginleştirilmiş bir yemek olan Ekşi soslu tavuk tarifini sizler için derledik. Peki, ekşi soslu tavuk nasıl yapılır? Ekşi soslu tavuk tarifi nedir? Ekşi soslu tavuk malzemleri nelerdir?
EKŞİ SOSLU TAVUK MALZEMELERİ NELERDİR?
Tavuk için:
- 1 kg kemiksiz tavuk budu
- 3 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket kabartma tozu
- 2 yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- Susam
SOS İÇİN:
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 7 diş sarımsak
- 1 adet soğan
- 3 adet büyük boy kırmızı kapya biber
- 3 dilim ananas
- 3 adet taze soğan
- 2 tatlı kaşığı toz şeker
- 8 yemek kaşığı ketçap
- 1 çay bardağı soya sosu
- 1 tatlı kaşığı nişasta
- 1/2 (yarım) bardak su
- Susam
EKŞİ SOSLU TAVUK NASIL YAPILIR?
- 1 kg kemiksiz tavuk budunu orta boy kuşbaşı olacak şekilde doğrayıp bir kaba aktarıyoruz.
- Tavukların üzerine 3 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozunu, 2 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağı ekleyip iyice karıştırıyoruz.
- Sonrasında fırın tepsisine yağlı kağıdımızın üzerine tavuk parçalarını dizerek üzerlerine kavrulmamış susamlarımızı serpiyoruz.
- Tepsiyi 200 derecede fırına yerleştiriyoruz. Yaklaşık 30 dk üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.
- Diğer tarafta derin bir tavada yüksek ısıda ekşi sosumuzu hazırlamak için 1 çay bardağı sıvı yağımızı koyup içine sarımsaklarımızı ezerek ilave ediyoruz.
- Yağımız kızardıktan sonra içerisine 4 parçaya ayrılmış soğanımızı ve kesilmiş biberlerimizi ekliyoruz.
- Çok fazla pişirip sebzeleri öldürmeden üzerine kesilmiş ananaslarımızı ekliyoruz.
- 2 tatlı kaşığı toz şeker, 8 yemek kaşığı ketçap ve 1 çay bardağı soya sosumuzu da ekleyerek karıştırıyoruz.
- Sebzeler hafiften pişmeye başlayınca soğuk suda erittiğimiz 1 tatlı kaşığı nişastayı sosumuza döküyoruz.
- Sosumuz nişasta ile kıvam aldıktan sonra fırında kızaran tavuklarımızı da alıp sosumuza ekliyoruz ve üstüne taze soğanların beyaz kısımlarını da ekleyip karıştırıyoruz.
- 5 dk sonra tavada pişirdiğimiz yemeğin sosu çekince üzerine yeşil soğanların yeşil kısımlarını da kesip ekleyerek üzerine susam serpiyoruz. Afiyet olsun.
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